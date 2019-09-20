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Posta Dairesi’nin Yeni Pul Serisi ve İlk Gün Zarfı Satışa Sunuluyor

 Posta Dairesi’nin yeni pul serisi ve ilk gün zarfı, 24 Eylül Salı günü satışa sunuluyor.

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20/09/2019
HK

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Posta Dairesi’nin Yeni Pul Serisi ve İlk Gün Zarfı Satışa Sunuluyor

 Posta Dairesi’nin yeni pul serisi ve ilk gün zarfı, 24 Eylül Salı günü satışa sunuluyor.

Posta Dairesi Müdürü Sövüda Besimler’in açıklamasına göre, “Kaktüs Çiçekleri” konulu pul serisi, 2.50 TL’lik 2 puldan oluşuyor.

Posta Dairesi Müdürlüğü tarafından Bolan Dijital Baskı Ltd’e baskısı yaptırılan yeni pulların perforesi, Devlet Basımevi’nde gerçekleştirildi.

20/09/2019 09:53

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