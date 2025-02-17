Posta Parayı “Damga Pulundan” Kazanıyor

Haber Kıbrıs-ÖZEL

Posta trafiği düşmesine rağmen Posta Dairesi’nin gelirlerindeki ciddi orandaki artışlar 2024’te de devam etti.

Posta Dairesi’nin Ocak-Ağustos 2024 döneminde sağladığı gelirler 190 milyon 806 bin 749 TL’ye ulaştı. Bu gelir miktarı 023’ün 125 milyon 565 bin TL olan 8 aylık gelirinden yüzde 51.96 oranında daha fazla.

Ancak, Posta Dairesi Müdürlüğü’nün yayınladığı istatistikler, gelirde artış olmasına rağmen, dairenin posta işlemlerinde ciddi oranda azalma olduğuna işaret ediyor.

2023’ün Ocak-Ağustos döneminde 1,6 milyon civarında açıklanan posta trafiğinin, 2024’te yüzde 18.8’lik düşüşle 1,3 milyon civarına gerilediği dikkati çekiyor.

Mektup ve koli trafiğinde düşüş olmasına rağmen gelirlerinde artış olmasının, sunulan hizmetlerin zamlanarak çok daha pahalı hale gelmesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

DAMGA PULU ALTIN GİBİ

Posta gelirlerinin ana gelir kaynağı ise damga pulundan oluşuyor. Damga pulu, “Kurum ve kişiler arasında gerçekleşen işlemlerden, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından tahsil edilen bir vergi” şeklinde açıklanıyor. Bu pulla sağlanan gelir ise “damga vergisi”, olarak biliniyor.

Posta Dairesi verilerine göre, daire Ocak-Ağustos 2024 döneminde “Damga Pulu ve Diğer Gelirler” başlığı altında 185 milyon 805 bin TL gelir sağladı. 2024’te damga pulu geliri 112 milyon; 2022’de ise 57,2 milyon lira düzeyindeydi.

2024’teki söz konusu sürede “Posta Hizmetleri Geliri” ise sadece 5 milyon TL oldu. Rakamlar, dairenin gelirleri içinde posta hizmet gelirlerinin %2.62’lik, damga pulu satışı ile diğer gelirlerin ise %97.38’lik bir paya sahip olduğunu da gösteriyor.

TRAFİKTE DÜŞÜŞ VAR

2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 314 bin 557 posta işlemi yapıldı. 2023 yılının aynı dönemindeki posta işlemi sayısı 1 milyon 618 bin 949 adet düzeyindeydi.

Geçen yılın 8 aylık döneminde posta dairesine yurtdışından; 814 bin 587 mektup ve 583 Acele Posta Gönderisi (APG), 13 bin 768 “gümrüğe tabi koli ve küçük paket” ile 11 bin 855 adet “haber ücretli küçük paket” geldi.

Geriye kalan işlemleri ise yurt içinde yapılanlar oluşturdu. Daire ayrıca, “Yurt Dışına Kabul” başlığı altında 5,3 milyon TL değerinde bin 170 adet; “Yurt İçine Kabul” başlığı altında da 2,3 milyon TL değerinde 425 adet havale işlemi yaptı.