Posta yoluyla uyuşturucu madde gönderme girişim

Güney Kıbrıs’tan yurt dışına posta yoluyla 3 buçuk kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde gönderme girişiminde bulunan bir kişi tutuklandı.

Haravgi gazetesi, Limasol’da yurt dışına gönderilmek üzere postaneye teslim edilen bir paketten gelen kokulardan şüphelenen görevlilerin Rum polisine haber vermesi sonrasında, söz konusu pakette yaklaşık 3 buçuk kilo hintkeneviri tespit edildiğini yazdı.

Gazete, paketi postaneye teslim eden 18 yaşındaki bir şahsın tutuklandığını, şahsın evinde yapılan aramada ise küçük bir miktar daha uyuşturucu madde ele geçirildiğini vurguladı.