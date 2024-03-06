Potada 3 maç oynandı

Basketbol alt liglere üç maçla devam edildi.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan Kılıf and Kılıf U 14 Erkekler Ligi maçında Kıvılcım Gençlik Gücü, Soyerspor’u 58-23 yenerek ilk galibiyetini aldı.

U 16’da kazananlar YDÜ ve KOOP

Damdelen Petrol U 16 Erkekler Ligine bu akşam iki maçla devam edildi.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan maçta Yakın Doğu Üniversitesi, Alsancak karşısında 87-36 galip geldi.

Atatürk Soor Salınu’nda oynan maçta Koopspor, Soyer EXtend karşısında 83-33 kazandı.