Potada Almanya tarih yazdı, ABD şokta!

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09/09/2023

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Potada Almanya tarih yazdı, ABD şokta!

Almanya, 2023 FIBA Dünya Kupası yarı finalinde basketbolun en güçlü ekiplerinden ABD'yi 113-111'lik skorla yenerek finale yükseldi. Panzerler, FIBA Dünya Kupası'nda ilk kez final oynayacak. Dev turnuvadaki diğer finalist ise Sırbistan...

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ortaklaşa düzenlediği 2023 FIBA Dünya Kupası'nda yarı finaller, Filipinler'in Pasay şehrindeki Mall of Asia Arena'da oynandı. Yarı finalin ikinci mücadelesinde ABD ile Almanya karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk periyodunu Almanya 33-31’lik skorla önde tamamlarken, devreye ise ABD 60-59’luk skorla önce girdi. Üçüncü periyotta skor üstünlüğü Almanya’ya geçti ve 94-84 üstün bitirdi. Son periyot çekişmeli geçerken, Almanya parkeden 113-111'lik skorla galip ayrıldı ve finale çıktı.

Karşılaşmanın en skoreri Almanya'da 24 sayı ile Andreas Obst olurken, ABD'de Anthony Edwards 23 sayı ile takımına katkı verdi.

Almanya tarihinde ilk kez fıba Dünya Kupası'nda finale yükseldi. ABD ise son iki Dünya Kupası'nda final görmeyi başaramadı.

Almanya ile Sırbistan pazar günü dünyanın en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak.

09/09/2023 11:33
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TAGS: haber, kıbrıs
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