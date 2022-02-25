Potada ‘Forest’ heyecanı

Basketbolda kulüp takımlarının katılım sürecinin son halkası Küçük Kaymaklı oldu. 1980 ve 90’lı yıllarda büyük başarılar yakalayan Çetinkaya’nın daha önce dahil olduğu büyük erkekler ligine Larnaka Gençler Birliği’nden sonra Küçük Kaymaklı’nın da dahil olması spor çevrelerinde heyecan yarattı.

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen çalışmalar meyvesini bu yıl 2 kulüp takımının katılımı ile verirken, gelecek sezon 8 takıma ulaşılması hedefleniyor.

Federasyon biri Girne diğeri de batı bölgesinden olmak üzere gelecek sezon 2 takımı daha lige ekleme konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Lefkoşa’nın Forest ünvanlı takımı Küçük Kaymaklı’da basketbol şubesinin oluşmasının ardından şube sorumlusu görevine getirilen Serkan Hastürer ve takımın koçluğunu üstlenen Doğan Palta açıklamalarda bulundu.

Hastürer: Önce ligde yer almak, sonrasında altyapıyı oluşturmak hedefindeyiz

K.Kaymaklı Basketbol Şube Sorumlusu Serkan Hastürer, kendisine basketbolda takım kurulabileceği yönünde bazı telkinlerde bulunulduğunu, kendisinin de bu yönde adım atarak konuyu Başkan Akay Aşina ve yöneticilere aktardığını ve belirledikleri bütçe ile yola çıktıklarını aktardı.

Takımın kurulma aşamasının sonuna gelindiğini, 7 oyuncu ile anlaşıldığını ve bazı isimlerle de görüşmelerin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Hastürer, ilk maçlarının ertelendiğini ancak ikinci maçta parkede olacaklarını belirtti.

“Spor kulüpleri artık kadınlar, çocuklar ve ailelerin geldiği spor alanlarına dönüştürülmeli”

Kulüplerin bir meyhane havasında ve siyaset konuşulan bir yer olmasına karşı olduğunu, manasında spor yapılan, kadınların, çocukların ve ailelerin gelebildiği sosyal alanlara dönüştürülmesi gerektiğini dile getiren Hastürer, ilk etapta amaçlarının ligde yer almak olduğunu, sonrasında altyapıyı da kurarak bunu ileriye götürmek istediklerini aktardı.

Serkan Hastürer sözlerinin sonunda ülkede futbol takımı sayısının çok fazla olduğunu, dünyada futbol kadar popülariteye yakın olan basketbolda da kulüplerin yer almasının eksikleri gidermeye yardımcı olacağını vurguladı.

Palta: Takım oluşumu neredeyse tamamlandı, lige gireceğimiz için heyecanlıyız

UKÜ Üniversite Takımı yanında Koopspor Basketbol Takımı’nda yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunan K.Kaymaklı’nın yeni koçu Doğan Palta ise yaptığı açıklamada takım oluşumumun tamamlanmak üzere olduğunu, gençlerden kurulu olacak takımlarında bir de deneyimli ismin yer alacağını söyledi. Yabancı oyuncu çalışmalarının tamamlandığını bir gün içerisinde de geriye kalan takım oluşumunun tamamlanarak idman programlarını belirleyeceklerini ifade eden Palta, Koopspor’daki görevinden ayrıldığını ve tüm enerjisini yeni kurulan takım için harcayacağını belirtti.

K.Kaymaklı’nın büyük bir kulüp olduğunu ve camia olarak basketbol konusunda istekli olduklarını gözlemlediğini belirten Palta, yeni bir takım olarak lige yer alacak olmaktan ötürü heyecan duyduklarını sözlerine ekledi.

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25/02/2022 12:07