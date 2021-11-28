Potada şimdi UNİLİG zamanı

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğiyle düzenlemekte olduğu Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) yarın (29 Kasım Pazartesi) başlıyor. Ön eleme maçlarının tamamlanması ile ana tabloda yer alan 6 takımın belirlendiği ÜNİLİG’de yarın açılış karşılaşması oynanacak.

Ligin açılış maçında yarın Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) karşı karşıya gelecek. UKÜ Arena’da oynanacak maçın başlama saati 19.00 olarak açıklandı.

İlk haftanın diğer maçında ise 30 Kasım Salı saat 19.00’da Doğru Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile LEfke Avrupa Üniversitesi karşılaşacak. Mücadele Lefkoşa Necati Taşkın Spor Salonu’nda yer alacak.

Haftanın kapanış maçı ise 1 Aralık Çarşamba günü Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) arasında olacak. Mücadele Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda yer alacak ve saat 19.00’da başlayacak.

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28/11/2021 16:48