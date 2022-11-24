Potada üniversitelerin rekabeti sürüyor

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Danone ÜNİLİG’de eleme heyecanı sürüyor.

Mağluplar turunda önceki akşam 2 karşılaşma oynandı. Avrupa Liderlik Üniversitesi ile Uluslar arası Final Üniversitesi yanında ODTÜ-Girne Üniversitesi karşı karşıya geldi.

ALÜ ve ODTÜ kazanarak yollarına devam etti

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan ALÜ ile UFÜ’yi karşı karşıya getiren mücadelenin galibi 43-32’lik skor ile Avrupa Liderlik Üniversitesi oldu. İlk yarısı başa baş giden mücadelenin üçüncü çeyreğinde oyuna ağırlığını koyan ALÜ yakaladığı 11 sayılık farkı korumayı başardı ve maçın galibi oldu.

Bu maçın ardından yine aynı salonda oynanan maçta Girne Üniversitesi karşısına çıkan ODTÜ, karşılaşmanın tüm periyotlarında skor üstünlüğü sağlayarak mücadeleden 71-37 galip ayrıldı.

Mağluplar turunda geceyi galibiyetle kapatan ALÜ ve ODTÜ lig yolculuklarına devam ederken, UFÜ ve Girne Üniversitesi elenen takımlar olarak ikinci dönem oynanacak yükselme gruplarında mücadele edecek.

Tüm gözler LAÜ-BAÜ maçına çevrildi

Danone ÜNİLİG’de galipler turunun finalinde Lefke Avrupa Üniversitesi ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi karşılaşacak. Büyük heyecana sahne olması beklenen zorlu karşılaşma yarın (25 Kasım Cuma) oynanacak. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alacak maç saat 20.00’de başlayacak.

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24/11/2022 12:24