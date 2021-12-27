Pote ikinci devreye hazır

Mağusa Türk Gücü’nün yeni transferi Michael Pote ligin ikinci yarısında forma giymeye hazır. Pote, teknik direktör Ali Oraloğlu ve Başkan Koral Bozkurt ile bir araya geldi.

Ligin ikinci devresinde MTG forması giyecek Pote, özellikle Türkiye 1’nci Ligi’nin son bel sezonuna damga vurdu. Şimdi süper ligde mücadele eden Adana Demir Spor ile ismi özdeşleşen Pote ligin ikinci devresinde son Şampiyon MTG’nin en büyük hücum silahı olacak.

Transfer sonrası konuşan MTG Teknik Direktörü Ali Oraloğlu, kariyeri başarılarla dolu Pote’nin takıma büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Oraloğlu, kariyerli yabancı futbolcuların ülkemizdeki genç oyuncular için de ciddi bir fırsat olduğunu belirterek, “Bu transfer MTG alt yapısı da dahil tüm futbolcularınızı heyecanlandırdı. Ligimiz için de önemli olduğunu düşündüğüm bu transferi gerçekleştiren başkanımız Koral Bozkurt’a teşekkür ederim” dedi.

Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt, Pote transferinin Süper ligde kaliteyi artıracağını söyledi. MTG’nin şampiyonluk hedefinde bu transferin önemli olduğunu vurgulayan Bozkurt, “Umarım tribünlerimiz de bu transferle coşacak. Şampiyonluk yolunda MTG taraftarını yanımızda görmek, birlikte şampiyonluk şarkıları söylemek istiyoruz” ifadesini kullandı.

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27/12/2021 16:53