Potter'ın Chelsea'sine ligde ilk çelme

Premier Lig'in 12. haftasında Brentford sahasında Chelsea'yi ağırladı.

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20/10/2022

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Potter'ın Chelsea'sine ligde ilk çelme

Premier Lig 12. hafta mücadelesinde Brentford ile Chelsea karşı karşıya geldi.

 Mücadele 0-0 sona erdi.

Chelsea'nin bu sezon ilk kez bir maçı golsüz sona erdi. 

Bu sonuçla birlikte Chelsea, puanını 20 yaptı. Brentford ise 14 puana çıktı.

Premier Lig'in 13. haftasında Chelsea, sahasında Manchester United ile karşılaşacak. Brentford ise aynı haftada Aston Villa deplasmanına gidecek.

Chelsea'de teknik direktör değişikliği sonrası ilk puan kaybı

Thomas Tuchel'in ayrılığının ardından Chelsea'de göreve gelen Graham Potter, 7 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Premier Lig'de Maviler'in başında çıktığı 3 maçı kazanan ve 1 beraberlik alan teknik direktör, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçta ise 2 Milan galibiyeti ve 1 RB Salzburg beraberliği yaşadı.

Kepa duvar oldu

Chelsea kalecisi Kepa, son 5 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Kepa; Milan ile 2, Wolves, Aston Villa ve Brentford olmak üzere 5 maçta gol yemedi. 

20/10/2022 10:20
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TAGS: Potter, Chelsea
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