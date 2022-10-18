Power Rangers kılığındaki restoran çalışanları saldırıya uğrayan bir kadının yardımına koştu

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde filmleri aratmayan bir olay yaşandı.

Power Rangers karakterlerinin kılığına giren Noka Ramen adlı restoranın çalışanları, bir erkekten kaçmaya çalışan kadının yardımına yetişti.

Hadiseye şahit olan bir Twitter kullanıcısı, yaşananları sosyal medya hesabında paylaştı. Kullanıcı “Biraz önce çok garip bir şey oldu. Tayvanlıların işlettiği bir restoranda ramen yiyordum. Çalışanları Power Rangers karakterleri gibi giyinmiş. İçeri bir kadın koşarak geldi ve güvende olmadığını söyledi. Ardından bir adam peşinden gelerek kadını boğmaya başladı” ifadelerini kullandı.

Power Rangers kılığındaki restoran çalışanları adama restoranı terk etmesini söyledi. Adamın çalışanlara ırkçı söylemlerde bulunduğu ve küfür ettiği belirtildi.

POLİS DAHİL OLDU

Restoran çalışanları, kadını takip eden ve restoran çalışanlarını rahatsız eden adamı dışarı çıkarmayı başardı ve olaya polis dahil olmasıyla hadise sona erdi.

Restoran, kendi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada çalışanlarının birer kahraman gibi hareket ettiğini ve misafirlerinin güvenliğine her zaman öncelik verdiğini belirtti.

1993 ile 1996 yılları arasında yayınlandığı dönemde tüm dünyada fenomen haline gelen Power Rangers dizisi, Japonlara özgü film türü ‘tokusatsu’da uyarlandı. Ülkemizde de geniş bir izleyici kitlesi tarafından izlenen dizi, görsel efektleri ve güçlü aksiyon sahneleri ile biliniyor.

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18/10/2022 12:23