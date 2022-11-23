Power Rangers'ın yıldızı Jason David Frank'in şoke eden ölümü

1990’lı yıllara damgasını vuran ünlü 'Power Rangers' dizisinin yıldızı Jason David Frank, hayatını kaybetti. 49 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeni ise herkesi şoke etti. Tammie ile boşanma aşamasında olan Frank, kaldıkları otelde eşini odadan çıkarıp, kapıyı kilitledi. Saatler sonra olay yerine giden polis, ünlü oyuncunun cansız bedenini buldu.

1993 ve 1996 yılları arasında büyük bir hayran kitlesi kazanan orijinal 'Mighty Morphin Power Rangers' serisinde 'Tommy Oliver' karakterini canlandıran Jason David Frank'ten acı haber geldi. Frank'in 49 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Oyuncunun temsilcisi, "Böylesine harika bir insanın kaybıyla yüzleştiğimiz bu korkunç dönemde lütfen ailesinin ve arkadaşlarının mahremiyetine saygı gösterin” açıklamasını yaptı.

"İNANAMIYORUM, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Son olarak 'Legend of the White Dragon' adlı yapımda rol alan Jason David Frank'ın yakın arkadaşı Walter E. Jones, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "İnanamıyorum... Özel ailemizin bir üyesini kaybettiğimiz için çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

OTELDE ŞİDDETLİ TARTIŞMA

49 yaşındaki oyuncunun hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğarken, ölümüyle ilgili bir ayrıntı ortaya çıktı. Frank, eşi Tammie ile boşanmak üzereydi. Aralarındaki sorunları bir türlü gideremeyen Jason David Frank ile eşi Tammie, geçen cuma günü Teksas'ta bir otele gitti. Ayrı ayrı odalara yerleşen Frank ile Tammie, iddialara göre ateşli bir kavgaya tutuştu. Tartışma öylesine şiddetliydi ki otel çalışanları da araya girmek zorunda kaldı.

EŞİNİ ODADAN ÇIKARTTI

Polis yetkililerinin TMZ adlı internet sitesine verdiği bilgiye göre Jason ve Tammie, cuma gecesi ya da cumartesi sabahının erken saatlerinde yine hararetli bir tartışmaya tutuştu. Bu tartışma sırasında Jason David Frank, eşini odadan çıkartıp kapıyı kilitledi.

ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Eşinin odasına giremeyen Tammie, onun kendisine zarar verebileceğinden endişe ederek polisi aradı. Bu olay cumartesi sabahı saat 05:00'da gerçekleşti. Tammie'nin bu çağrısı üzerine polis otele gitti. Otel yönetiminin izniyle Jason David Frank'ın odasına girdi. İşte acı gerçek de o anda ortaya çıktı. Ünlü oyuncu hayatına kendi elleriyle son vermişti.

Ünlü oyuncu ve eşi Tammie, uzun süredir tartışmalı bir boşanmanın eşiğindeydi. Her ikisi de birbirlerini, 19 yıllık evlilikleri süresince hayatı cehenneme çevirmekle suçluyordu. Tammie, geçtiğimiz ağustos ayında eşi aleyhine boşanma davası açmıştı.

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23/11/2022 21:09