Powerball'da ikramiye 1 milyar dolara ulaştı

ABD'nin en popüler loto oyunlarından Powerball'da büyük ikramiye bir milyar dolara ulaştı.

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01/11/2022
ntv

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Powerball'da ikramiye 1 milyar dolara ulaştı

ABD'nin en popüler loto oyunlarından Powerball'da büyük ikramiye bir milyar dolara ulaştı. Amerikalılar bilet alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

ABD tarihinin en büyük 5. ikramiyesi için çekiliş yapılacak. 3 Ağustos'tan beri devreden ikramiye 1 milyar dolar, yani yaklaşık 18 milyar 614 milyon Türk Lirasını buldu.

Çekilişi kazanma ihtimalininse 292 milyonda 1 olduğu ifade ediliyor.

Lotoyu tutturan talihli, bir milyar doları taksit taksit ya da tek seferde 497 milyon dolar olarak alabilecek.

01/11/2022 09:57
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TAGS: Powerball, ikramiye, 1 milyar dolar,
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