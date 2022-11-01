Powerball'da ikramiye 1 milyar dolara ulaştı
ABD'nin en popüler loto oyunlarından Powerball'da büyük ikramiye bir milyar dolara ulaştı.
01/11/2022
ntv
ABD'nin en popüler loto oyunlarından Powerball'da büyük ikramiye bir milyar dolara ulaştı. Amerikalılar bilet alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
ABD tarihinin en büyük 5. ikramiyesi için çekiliş yapılacak. 3 Ağustos'tan beri devreden ikramiye 1 milyar dolar, yani yaklaşık 18 milyar 614 milyon Türk Lirasını buldu.
Çekilişi kazanma ihtimalininse 292 milyonda 1 olduğu ifade ediliyor.
Lotoyu tutturan talihli, bir milyar doları taksit taksit ya da tek seferde 497 milyon dolar olarak alabilecek.