Pozitif çıkıp ölen hastanın temaslısı bir kişi daha pozitif!

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01/01/2021

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Pozitif çıkıp ölen hastanın temaslısı bir kişi daha pozitif!

Haber Kıbrıs-Özel

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedavi gören bir kadın hastanın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin derlediği bilgilere göre pozitif çıkan hasta bugün hayatını kaybeden Covid-19 vakasının temaslısıydı.

Hayatını kaybeden hastanın temaslısı…

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Nalbantoğlu’nda Göğüs Hastalıkları Bölümü’nün yoğun bakım servisinde bir hasta Covid-19 kapmıştı.

Yoğun bakım hastasının pozitif çıkması üzerine olası bulaşın önünü kesmek için yoğun bakım ikiye bölünmüş ve hastalar 5-5 ayrılmıştı.

5-5 ayrılan yoğun bakım hastalarından birinin test sonucu bugün pozitif çıktı. Haber Kıbrıs Sağlık Bakanlığı kaynaklarından doğrulattığı bilgiye göre, testi pozitif çıkan kadın yoğun bakım hastası, bugün hayatını kaybeden Covid-19 hastasının temaslıydı.

Öte yandan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde geniş bir tarama yapıldığı gelen bilgiler arasında.

 

 

 

01/01/2021 20:01
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