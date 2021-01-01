Pozitif çıkıp ölen hastanın temaslısı bir kişi daha pozitif!
01/01/2021
Haber Kıbrıs-Özel
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedavi gören bir kadın hastanın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin derlediği bilgilere göre pozitif çıkan hasta bugün hayatını kaybeden Covid-19 vakasının temaslısıydı.
Hayatını kaybeden hastanın temaslısı…
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Nalbantoğlu’nda Göğüs Hastalıkları Bölümü’nün yoğun bakım servisinde bir hasta Covid-19 kapmıştı.
Yoğun bakım hastasının pozitif çıkması üzerine olası bulaşın önünü kesmek için yoğun bakım ikiye bölünmüş ve hastalar 5-5 ayrılmıştı.
5-5 ayrılan yoğun bakım hastalarından birinin test sonucu bugün pozitif çıktı. Haber Kıbrıs Sağlık Bakanlığı kaynaklarından doğrulattığı bilgiye göre, testi pozitif çıkan kadın yoğun bakım hastası, bugün hayatını kaybeden Covid-19 hastasının temaslıydı.
Öte yandan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde geniş bir tarama yapıldığı gelen bilgiler arasında.