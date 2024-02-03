Pozitif ergen gelişimi uygulayıcı eğitimi DAÜ psikoloji bölümü himayesinde gerçekleşti

Pozitif Ergen Gelişimi (PERGEL) uygulayıcı eğitimi Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü himayesinde gerçekleşti. PERGEL uygulayıcı eğitimi, DAÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyelerinin iş birliğiyle, Gazimağusa Belediyesi Mağusa Gelişim Akademisi Psikologları, SOS Çocuk Köyü’nden Uzman Psikolog, Sosyal Hizmet Görevlisi ve Psikolojik Danışmanlardan oluşan bir ekiple sivil toplum örgütlerinde çalışan Uzman Psikologlara yönelik olarak planlandı. PERGEL Proje Koordinatörü Ceren Yalın ile PERGEL Proje Ekibi Üyesi Demet Kara tarafından verilen ve dört gün süren eğitimler sonucunda katılımcılara Uygulayıcı Belgeleri takdim edildi.

DAÜ Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fatih Bayraktar konuyla ilgili yaptığı açıklamada PERGEL eğitiminin ergenliğin erken dönemlerinde olan çocuklara yönelik yapılandırılmış ve bütünüyle bilimsel psikososyal bir eğitim programı olduğunu aktardı.

“Proje Geniş Bir Kitleye Erişmeyi Amaçlıyor”

PERGEL Proje Koordinatörü Ceren Yalın da projeyle ilgili yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “PERGEL, erken ergenlikte sosyal-duygusal gelişimi desteklemeyi hedefleyen müdahale programlarından oluşan bir projedir. Programlar, erken ergenlik döneminde hızla gelişmekte olan ve müdahale edilmediği takdirde risk alanı oluşturan duygu düzenleme, iletişim, empati, çatışma çözme, ahlaki gelişim ve olumlu hedeflere yönelme gibi konuları ele almaktadır. Temelleri 2012-2015 yılları arasında, dünyaca ünlü sosyal, gelişimsel, kültürlerarası psikoloji araştırmacısı Çiğdem Kağıtçıbaşı tarafından bir TÜBİTAK projesiyle atılan programlar, kültüre duyarlı, bilimsel temelli ve yapılandırılmış modeliyle Türkiye’de erken ergenliğe dair bilimsel veri oluşturmak, bu yaş grubunun ihtiyaçlarını daha yakından anlamak ve dezavantajlı sayılabilecek çocuklar da dahil olmak üzere geniş bir kitleye erişmek gibi bir amaç taşımaktadır. 2021 yılında yaygınlaşma evresiyle birlikte İstanbul ve İzmir’de 2000’e yakın çocuğa ulaşan program, üniversitelerin psikoloji bölümü öğrencilerinden oluşan eğitici ekibiyle alana yetişmekte olan psikolog adayları için de bir deneyim alanı yaratarak “geç ergenlik” olarak tanımlanabilecek bu dönemi de desteklemeyi hedeflemektedir. 2024 itibarıyla, 14 oturumluk PERGEL Programı’nın yanı sıra, travma geçmişi veya riski taşıyan gruplarla uygulanmak üzere PERGEL-T: Ergenler için Travmaya Duyarlı Psikososyal Destek Programı ve ebeveynlerle ergen yaşta çocukların bir arada katılıp uygulamaları olarak iletişim pratikleri edindiği PERGEL-E: Ebeveyn-Ergen Programı da uygulamalarına başlamıştır.”

“Hayata Geçireceğimiz İçin Heyecanlıyız”

Eğitime katılan bazı psikologlar, eğitimle ilişkili deneyimlerini paylaştı. SOS Çocuk Köyü’nden Uzm. Psk. Fatma Amcaoğlu, “PERGEL-T eğitimi ile ergenlik çağındaki çocukların gelişimlerini olumlu yönde etkileyip yönlendirebileceğimiz konuları kaynak ve araçlarla uygulamalı olarak öğrendik. 4 gün boyunca 14 farklı alanda bilgi alıp her bir alan için çocuklarla yapılacak etkinliklerin neler olabileceğini ve onlara kazanımları hakkında tartışıp hem eğitmenlerimizden hem de eğitimdeki diğer çalışma arkadaşlarımızdan yapıcı dönütler alma fırsatımız oldu. Öğrendiğimiz konular ve etkinlikleri SOS Çocuk Köyü Derneği programları kapsamında da kullanmak üzere planlamalarımız tamamlandıktan sonra hayata geçireceğimiz için heyecanlıyız” diye konuştu.

“Öğrendiklerimi Uygulamak İçin Sabırsızlanıyorum”

Gazimağusa Belediyesi Mağusa Gelişim Akademisi’nden Uzm. Psk. Esra Obuz da, “Pergel T eğitiminde, depremi yaşamış veya herhangi bir sebepten dolayı travma yaşamış ergenlerin daha sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerine ve çevreye uyum sağlamalarına nasıl sosyal destek olabileceğimi 15 ayrı konuyla ve birçok aktiviteyle öğrendim. Öğrendiğim aktiviteleri ergenlerde doğru bir şekilde uygulayabilme becerisini kazandım. Dolu dolu öğrendiğim 15 ayrı konuyu ve aktiviteleri Gazimağusa Belediyesi Maraş MAGEM bünyesinde sürdüreceğim. Gazimağusa bölgesindeki birçok ergene ulaşıp tüm kazandığım bilgi ve yetkinlikleri uygulamak için sabırsızlanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

“Profesyonel Gelişimimize Değerli Bir Katkı Sağladı”

DAÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Uzm. Psk. Beste Cansever ise, “Travmaya duyarlı PERGEL-T eğitimi, akademik zenginliği ve çocuklarla çalışma pratiği ile bize sağladığı katkılarla önemli bir deneyim oldu. Eğitim, içeriğinde teorik bilgileri barındırmanın yanı sıra, pratik becerilere odaklanarak alan uygulamaları öncesinde birebir deneyimleme ve geri bildirim alma şansı sunuyor. Bu yaklaşım, eğitimden elde ettiğimiz bilgi ve deneyimi daha derinlemesine anlamamıza katkı sağlamıştır. Eğitim sürecinde edindiğimiz bilgi birikimi, profesyonel gelişimimize değerli bir katkı sağlamış ve çalışma alanımızda daha etkili bir şekilde hizmet sunmamıza olanak tanımıştır” şeklinde konuştu.

