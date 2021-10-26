“Pozitif Okullar Projesi” Hayata Geçiriliyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi, paydaş belediyeler ve Elite Hospital iş birliğinde “Pozitif Okullar” temasıyla “Pozitif Düşünme ve İyi Oluş Eğitimi Projesi” hayata geçiriliyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi, Gönyeli Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Alsancak Belediyesi, Geçitkale Belediyesi, Beyarmudu Belediyesi ve Tatlısu Belediyesi projede paydaş belediyeler olarak yer alıyor.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan “Pozitif Okullar-Pozitif Düşünme ve İyi Oluş Eğitimi Projesi”, Doç. Dr. Çağla Gür tarafından yürütülecek.

Projeye katılacak anne ve babaların; olumlu düşünme, olaylara farklı perspektiflerden bakabilme, duygularını dengede tutma, kendini geliştirme ve olumsuzluklarla daha kolay baş edebilme yönünde bir yaşam tarzı benimsemesi hedefleniyor.



ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ 5 KASIM’DA BAŞLAYACAK

Proje kapsamında 8 hafta sürecek öğretmen eğitimlerine 5 Kasım’da saat 18.30’da başlanacak ve eğitimler moodle üzerinden çevrim içi yapılacak.

Başvuru için son kayıt tarihi 28 Ekim olarak belirlenirken, projeye katılacak öğretmenler, portal üzerinden http://mebnet.net/ internet adresinden kayıt yaptırabiliyor.

ANNE VE BABA EĞİTİMLERİ 13 KASIM’DA BAŞLAYACAK

Proje çerçevesinde 4 hafta sürecek anne ve baba eğitimlerine ise 13 Kasım’da saat 18.30’da başlanacak ve eğitimler zoom üzerinden çevrim içi yapılacak.

Başvuru için son kayıt tarihi 10 Kasım olarak belirlenirken, projeye katılacak anne ve babalar, “[email protected]” mail adresinden veya WhatsApp üzerinden 0533 873 89 83 numaralı telefona kayıt yaptırabiliyor.

Her iki eğitim de ücretsiz olacak ve katılımcılara eğitim sonunda katılım belgeleri verilecek.

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26/10/2021 14:18