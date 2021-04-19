Pozitif ve temaslılardan dolayı meclisin durumu netleşmedi

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Erek Çağatay’ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından temaslı olan HP Genel Başkanı Kudret Özersay ve HP milletvekili Jale Refik Rogers’ın temaslı olmaları nedeniyle Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugün yapması gereken toplantı ve toplantıların akıbeti de henüz netleşmedi.

Siyasi parti grupları değerlendirmelerini sürdürüyor ve kısa süre içinde bir açıklama yapılması bekleniyor.

Cumhuriyet Meclisi’ne durumlarını bildiren ve sosyal medya hesaplarından açıklama yapan üç milletvekili, herkesi tedbirli olmaya da çağırdı.

UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk’ün de geçen hafta temaslı olduğu belirtilmişti.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekillerinin imzalarıyla Meclis’e sunulan Ev İçi Şiddeti Önleme ve Ev İçi Şiddet Gören Kişilerin Korunmasına İlişkin Yasa Tasarısı’nın ivediliğinin bugün Meclis Genel Kurulu’nda oylanması bekleniyordu.

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19/04/2021 11:30