Prag'da Bertuğ İlgililer şampiyon

Toplam 358 sporcunun yarıştığı 2-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 2024 “Summer Prague Open” turnuvasında B Kategorisinde Bertuğ İlgililer, namağlup şampiyon oldu ve ELO puanını +240 yükseltti.

Aynı kategoride yarışan Arda Köle dördüncü oldu ve ELO puanını +104 yükseltti.

B kategorisinde:

Özçel Cangül, Arda Oyman, Serbay Zengi, Çınar Tüzünkan, Ahmet Zengi, Kağan Semaay, Osman Yıldırım, Doruk Türkay, Hasan Hima Behzat, Ege Uyal başarılı sonuçlar alarak ELO puanlarını yükselttiler.

A Kategorisinde yarışan sporcularımızdan Kemal Yıldırım, ELO puanını +43 yükselterek 2072 ye ulaştı ve usta adayı (CM) olmaya bir adım daha yaklaştı.

Aynı kategoride yarışan Nejat Kıraçoğlu ve İbrahim Çelik de iyi sonuçlar alarak ELO puanlarını artırdılar.

Başarılı olan tüm sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz...