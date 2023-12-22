Prag'da silahlı saldırı: 14 kişiyi öldüren saldırganın üniversite öğrencisi olduğu açıklandı

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Jan Palach Meydanı'ndaki Karl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yakınında bir silahlı saldırı düzenlendi. Polis, 14 kişiyi öldüren saldırganın üniversitede öğrenci olduğunu açıkladı.

Polis, saldırıda 25 kişinin de yaralandığını ve şüphelinin "cansız bedeninin" fakültede bulunduğunu açıkladı.

Olay, Çek Cumhuriyeti'nin modern tarihindeki en ölümcül silahlı saldırı olarak kayıtlara geçti.

Şüphelinin Prag'a 21 kilometre mesafedeki bir köyden gelen 24 yaşında bir erkek olduğu belirtildi.

Polis, şüphelinin "terörle" ilişkili olmadığı ve ülke dışındaki benzer katliamlardan ilham aldığı ihtimali üzerinde duruyor.

Polis, şüphelinin babasının da ölü bulunanlar arasında yer aldığını açıkladı.

Herhangi bir suç geçmişi olmayan saldırganın öldürdüğü kişileri rastgele seçtiğine inanılıyor.

İçişleri Bakanı ve polis yetkilileri, bugünkü saldırganın geçen hafta Prag yakınlarındaki Klanovicky ormanında iki kişinin ölümünden de sorumlu olduğu teorisi üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Saldırı sırasında binadaki bir sınıfta bulunan öğrenci Jakob Weizman, bir öğretmenle birlikte kapının arkasına sandalye ve sıraları kullanarak barikat kurdu.

Guardian gazetesine konuşan Weizman kapıyı kapattıktan kısa bir süre sonra birinin kapıyı açmaya çalıştığını duyduğunu söyledi.

Weizman saldırganın tüm sınıfları dolaşarak vuracak insan aradığını söyledi.

Sonunda Weziman ve öğretmen polis tarafından tahliye edildi:

"Dışarı çıkarken fakültenin her yerinde kan vardı" dedi.

Olay yeri yakınındaki bir dairede kalan İngiltere ve Avustralya vatandaşı Targ Patience, BBC'ye "çok sayıda silah sesi duyduğunu" söyledi:

"Balkonumdan dışarı baktım ve polisin geldiğini gördüm. Birkaç polis olay yerine doğru ilerleyen insanları durdurmakta güçlük çekiyordu".

Olay yerinde çekilen teyit edilmiş görüntülerde üniversite binasının üst katlarında dış duvarlara tutunmuş insanlar görülebiliyor.

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Petr Fiala, "trajik olaylar" nedeniyle tüm programını iptal ettiğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de saldırıyla ilgili olarak Çek Cumhuriyeti halkının yanında olduğu mesajını paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Prag'daki silahlı saldırıya ilişkin olarak başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli, X hesabında yaptığı paylaşımda, "Prag’da bugün gerçekleştirilen saldırı sonucu yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Çek halkına başsağlığı diliyoruz" dedi.

Mevcut bilgilere göre olayda zarar gören Türk vatandaşı olmadığını belirten Keçeli, Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğinin Çek makamlarıyla temas halinde olduğunu kaydetti.

Keçeli ayrıca ihtiyaç duyan Türkiye vatandaşları için, Büyükelçiliğin ve Türk Konsolosluk Çağrı Merkezi iletişim bilgilerini paylaştı.