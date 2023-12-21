Prag'da silahlı saldırı

Çekya'nın başkenti Prag'daki bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 15 kişi öldü. Saldırgan da polis tarafından etkisiz hale getirildi.

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21/12/2023

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Prag'da silahlı saldırı


Çekya Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi, silah sesleriyle sarsıldı.

Bir kişi okula giderek bina içinde ateş açtı.

Çek polisi, öğrenci ve çalışanlara e-posta göndererek üniversite içinde saldırı olduğu bilgisini verdi. Bulundukları yerde kalmalarını istedi.

Polisin kısa sürede müdahale ettiği olayda, en az 15 kişinin öldüğü, çok sayıda yaralı olduğu bilgisi verildi.

Saldırganın da etkisiz hale getirildiği belirtildi. 

21/12/2023 22:58
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TAGS: Prag’da silahlı saldırı
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