Pratik mutfak dekorasyonu ve temizliği nasıl yapılır?

Mutfakta aradığınızı anında bulmak, oturmuş bir düzen sağlamak imkansız değil! Peki, pratik mutfak dekorasyonu nasıl yapılır? Mutfak hızlıca nasıl temizlenir? Pratik mutfak dekorasyonu önerileri ve temizlik tüyoları yazımızda!

Mutfak, belki de gün içinde en çok vakit geçirdiğimiz yerlerden biri. Mis kokulu yemeklerin yapıldığı, çayların içildiği, hoş sohbetlerin edildiği mutfakta oturmuş bir düzen kurmak zor gibi görünse de imkansız değil! Fonksiyonel ve göze hitap eden pratik mutfak dekorasyonu ve temizliği için yazımızı okumaya devam edin.

İhtiyacın olacak:

Çekmece ve raf düzenleyiciler

Cam kavanozlar

Sepetler

Peki, kullanışlı bir mutfak için mutfak nasıl dekore edilmelidir?

1. Dağınıklıktan kurtulmak için çekmece düzenleyiciler kullanın

Çoğu zaman çekmeceyi açıp bir süre karıştırmak zorunda kalırsınız. Bu, zor bir işlem gibi görünmese de vaktinizi alan, uğraştırıcı bir eylemdir. Elinizi attığınız anda aradığınızı bulmak ve zamandan tasarruf etmek için dolap içlerinde düzenleyiciler kullanın. Baharat paketlerini, paketli çayları, çatal, kaşık ve bıçakları düzenleyicilere yerleştirin.

2. Katlı raf düzenleyicilerle alan yaratın

Dolaplarınız eşyalarınız için küçük mü? Dolap içlerine katlı raf düzenleyiciler yerleştirin hem alan yaratın hem de alandan tasarruf edin. Unutmayın; üst üste koyduğunuz tabak ve tavalar, sıkıştırdığınız bardaklar zamanla çizilir ve kullanılamaz hale gelir. Katlı raf düzenleyiciler kullanarak eşyalarınızın zarar görmesinin önüne geçebilir, uzun süreli kullanım sağlayabilirsiniz.

3. Gıdaları saklamak için şık cam kavanozlar kullanın

Bakliyatları, kuru gıdaları ve baharatları uygun boyutlarda cam kavanozlarda saklayın. Bu, şık bir görüntü yaratırken elinizi attığınızda aradığınızı bulmanıza da yardımcı olacak.

4. Dekoratif sepetlerden yardım alın

Peçete, buzdolabı poşeti gibi sık kullandığınız ürünlerin elinizin altında olması için dekoratif sepetler kullanın. Bu sayede, sık kullandığınız eşyalar ortalıkta olabilir, sepetlerle de mutfağınıza şıklık katabilirsiniz.

5. Duvarları da depolama alanı olarak değerlendirin

Eğer mutfağınız gerçekten küçük ve dolaplarınız yetersizse bu ipucu özellikle sizin işinize yarayacaktır. Duvarlara yerleştirdiğiniz dekoratif raflara günlük kullandığınız bardakları, bıçakları, yağlık ve soslukları yerleştirebilir, ekstra kanca ekleyerek tavalarınızı asabilirsiniz. Böylece hem farklı bir görüntü yaratarak mutfağınıza hava katabilir hem de alandan ve zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Hızlı ve kolay mutfak temizliği nasıl yapılır?

Pratik mutfak temizliği için öncelikle belirlemeniz gerekenler; birçok yüzeyde uygulayabileceğiniz etkili bir temizleyici ve arkasında iz bırakmayan mikrofiber bir bez veya sünger.

Pratik mutfak temizliği için Temiz Sözlük önerisi: Domestos Hijyenik Köpük Sprey Okyanus Ferahlığı! Çünkü, Domestos Hijyenik Köpük Sprey Okyanus Ferahlığı, aktif mikro köpük teknolojisi sayesinde sıçramaz, çok kolay durulanır, yüzeylere tutunarak maksimum temizlik sağlar.

1. Tezgah temizliğiyle başlayın

Yiyeceklerin doğrandığı, tabakların hazırlandığı tezgahlar, belki de mutfakların en çok ve en hızlı kirlenen yerlerinden biri! Tezgahta maksimum hijyen sağlamak için Domestos Hijyenik Köpük Sprey sıkın, nemli mikrofiber bir bezle durulayın.

2. Ocağı temizleyin

Yemek mi taştı? Zorlu yemek kalıntıları ve su lekeleri mi var? Endişelenmeyin, Domestos Hijyenik Köpük Sprey sıkın, sünger yardımıyla yayın, nemli mikrofiber bir bezle durulayın ve maksimum parlaklık için kurulayın.

3. Beyaz eşyaları silin

Bulaşık makinesinde peşinizi bırakmayan el izleri için düzenli temizlik şarttır. Domestos Hijyenik Köpük Sprey ile beyaz eşyaları temizleyin, uzun süre hijyen sağlayın.

4. Dolapları parlatın

Mutfakta hijyenik bir görüntü için bütünün temiz olması gerekir. Bu yüzden, dolap kapaklarının temizliği unutulmamalı ve düzenli olarak yapılmalıdır. Dolap kapaklarına yüzeylere anında tutunan ve sıçramayan Domestos Hijyenik Köpük Sprey sıkın, nemli mikrofiber bezle durulayın.

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10/02/2022 17:07