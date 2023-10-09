Premier Lig - Arsenal 1-0 Manchester City

İngiltere Premier Lig'de 8. hafta dev bir maça sahne oldu. Premier Lig'de şampiyonluk adaylarından Arsenal ve Manchester City, Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım mücadeleyi 1-0 kazandı.

Premier Lig'de 8. hafta mücadelesinde Arsenal ve Manchester City karşı karşıya geldi.

Arsenal, Raya, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Rice, Jorginho, Odegaard, Trossard, Jesus, Nketiah 11'iyle sahaya çıktı. Konuk Manchester City ise Ederson, Walker, Dias, Ake, Gvardiol, Kovacic, Lewis, Bernardo, Foden, Alvarez, Haaland ile sahada yer aldı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarının başında Trossard yerine oyuna giren Gabriel Martinelli, Arsenal'i öne geçiren golü 87'de kaydetti.



Arsenal, Premier Lig'de Manchester City'yi 8 sene sonra mağlup etti. Topçular bu sezon 6. galibiyetini aldı ve puanını 20 yaptı. Arsenal averajla Tottenham'ın ardından milli araya ikinci sırada girdi.

Manchester City ise bu sezon ligde ikinci kez yenilgi yaşadı. Önceki hafta Wolves'a kaybeden City bugün de Arsenal'a kaybetti. Manchester ekibi 18 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı.

11' Arsenal'da Jorginho sarı kart gördü.

23' Manchester City'de Bernardo Silva sarı kart gördü.

29' Manchester City'de Mateo Kovacic sarı kart gördü.

İlk yarının sonuna 2 dakika eklendi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Opta - Nisan 2012'den beri ilk kez Arsenal - Manchester City maçının ilk yarısında gol çıkmadı.

87' Kai Havertz'in pasında Gabriel Martinelli, Arsenal'i 1-0 öne geçirdi.