Premier Lig | Alexis Mac Allister'a dev talipler

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Arjantin ile şampiyonluğa ulaşan Alexis Mac Allister, İngiltere'de dev kulüplerin takibinde.

ESPN'in haberine göre, Arsenal, Manchester United ve Liverpool, yaz transfer sezonunda Mac Allister'ı transfer etmek için Brighton'ın kapısını çalacak.



Haberde 24 yaşındaki orta sahanın yaz transfer sezonunda transfer edilmesi beklenirken, menajeri ve babasının durumu yakından takip ettiği aktarıldı.



Mac Allister'a ne kadar teklif yapılacağı bilinmezken, oyuncunun güncel olarak piyasa değeri 42 milyon euro.

Futbol kariyerine Argentinos'un altyapısında başlayan Alexis Mac Allister, 2018/19 sezonunda Brighton'a transfer oldu.

Sonrasında Argentinos ve Boca Juniors'a kiralanan 24 yaşındaki orta saha, bu sezon 28 maçta süre alırken 10 gol ve 2 asist kaydetti.

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08/04/2023 10:10