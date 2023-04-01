Premier Lig | Arsenal'in yıldızı Saka kariyerinde bir ilk yaşadı
Premier Lig'de mart ayının oyuncusu seçilen Arsenal'in genç yıldızı Bukayo Saka kariyerinde ilk kez bu başarıya ulaştı.
01/04/2023
Premier Lig'de mart ayının oyuncusu açıklandı. Lider Arsenal'in 21 yaşındaki yıldızı Bukayo Saka, Premier Lig'de ayın oyuncusu seçildi.
2019-2020 sezonunda altyapıdan a takıma yükselen Saka ilk kez bu başarıyı yaşadı.
Buyako Saka mart ayında Everton, Bournemouth, Fulham ve Crystal Palace maçlarında oynarken 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Arsenal bu maçların tamamını kazandı ve liderliğini sürdürdü.