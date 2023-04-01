Premier Lig | Arsenal'in yıldızı Saka kariyerinde bir ilk yaşadı

Premier Lig'de mart ayının oyuncusu seçilen Arsenal'in genç yıldızı Bukayo Saka kariyerinde ilk kez bu başarıya ulaştı.

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01/04/2023

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Premier Lig | Arsenal'in yıldızı Saka kariyerinde bir ilk yaşadı

Premier Lig'de mart ayının oyuncusu açıklandı. Lider Arsenal'in 21 yaşındaki yıldızı Bukayo Saka, Premier Lig'de ayın oyuncusu seçildi.

2019-2020 sezonunda altyapıdan a takıma yükselen Saka ilk kez bu başarıyı yaşadı.

Buyako Saka mart ayında Everton, Bournemouth, Fulham ve Crystal Palace maçlarında oynarken 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Arsenal bu maçların tamamını kazandı ve liderliğini sürdürdü.

01/04/2023 10:30
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TAGS: Bukayo, Saka Arsenal, Premier Lig
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