Premier Lig devi Sacha Boey için geliyor
Galatasaray'da 2 sezondur performansıyla ön plana çıkan Sacha Boey, Premier Lig devlerinin dikkatini çekti.
16/12/2023
Ligue 1 ekibi Rennes'den 1 milyon Euro'ya transfer edilen Sacha Boey 2 sezondur takımın vazgeçilmez isimlerinden oldu.
Fransız oyuncunun savunmada verdiği güven ve Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı devlerin dikkatini çekti.
Milliyet gazetesinin haberine göre Premier Lig devi Manchester United, Sacha Boey'u takibe aldı. Kırmızı Şeytanlar sarı kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Fransa Milli Takımı'na seçilmek için Avrupa'da büyük takımlara transfer olmak isteyen Sacha Boey, Galatasaray'dan kolaylık isteyecek.
Bu sezon 27 maçta forma giyen Sacha Boey 2 gol attı.