Premier Lig devi Sacha Boey için geliyor

Galatasaray'da 2 sezondur performansıyla ön plana çıkan Sacha Boey, Premier Lig devlerinin dikkatini çekti.

ads ads ads ads
16/12/2023

ads
Premier Lig devi Sacha Boey için geliyor


Ligue 1 ekibi Rennes'den 1 milyon Euro'ya transfer edilen Sacha Boey 2 sezondur takımın vazgeçilmez isimlerinden oldu.

Fransız oyuncunun savunmada verdiği güven ve Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı devlerin dikkatini çekti.

Milliyet gazetesinin haberine göre Premier Lig devi Manchester United, Sacha Boey'u takibe aldı. Kırmızı Şeytanlar sarı kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Fransa Milli Takımı'na seçilmek için Avrupa'da büyük takımlara transfer olmak isteyen Sacha Boey, Galatasaray'dan kolaylık isteyecek.

Bu sezon 27 maçta forma giyen Sacha Boey 2 gol attı.

16/12/2023 18:35
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Premier Lig devi Sacha Boey için geliyor
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.