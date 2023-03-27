Premier Lig Ekibi Chelsea Zararını Açıkladı

İngiltere Premier Lig takımı Chelsea, önceki sahibi Rus Roman Abramovich'e yaptırımlar uygulanmasının ardından "olağanüstü harcamalar ve gelir kaybı" nedeniyle 2021-22 sezonunda toplam 121,3 milyon sterlin (2,8 milyar lira) net zarara uğradığını duyurdu.

İngiliz ekip, internet sitesinden 2021-22 dönemi yıllık mali sonuçlarını açıklayarak, takımın yıllık finansal durumunun kulübün önceki sahibine uygulanan yaptırımlardan etkilendiğini bildirdi.

Abramovich, geçen mart ayında Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle kulübün yönetimini Chelsea Vakfı'nın mütevelli heyetine devretmişti. Chelsea'nin, geçen mayıs ayında Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Los Angeles Dodgers'ın ortağı Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyum tarafından satın alınması konusunda nihai anlaşmaya varılmıştı.

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27/03/2023 17:58