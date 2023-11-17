Premier Lig ekibine 10 puan silme cezası

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton hakkında finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yürütülen soruşturmada karar açıklandı.



Premier Lig'den yapılan açıklamada Everton'a 2021-22 sezonundaki kural ihlali nedeniyle 10 puan silme cezası verildiği belirtildi.



Ceza öncesinde 14 puanla 14. sırada yer alan Everton, aldığı cezanın ardından 19. sıraya geriledi.



Yapılan incelemelerde Everton'ın ilgili dönemde 125.4 milyon sterlin zarar ettiği, izin verilen limitin ise 105 milyon sterlin olduğu belirtildi.



Ek olarak Premier Lig takımlarının 3 yıl içerisinde maksimum 105 milyon sterlin zarar etme hakkı olduğu, Everton'ın bu limiti tek dönemde aştığı ve 2018-2021 yılları arasında toplam 370 milyon zarara ulaştığı kaydedildi.

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