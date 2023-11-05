Premier Lig | Fulham 0-1 Manchester United

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Fulham'ı Bruno Fernandes'in 90+1'deki golüyle 1-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 11. haftasının açılış maçında Manchester United deplasmanda Fulham'a konuk oldu.

Konuk Manchester United Scott McTominay'in 8. dakikadaki golüyle öne geçse de yapılan VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

İlk devre golsüz eşitlikle tamamlanırken ikinci 45 dakikanın da büyük bir bölümü golsüz geçildi.

Karşılaşmanın son dakikalarına 0-0'lık eşitlikle girilirken 90+1'de Manchester United galibiyet golünü Bruno Fernandes'le buldu.

Bu sonucun ardından Manchester United puanını 18'e yükseltirken Fulham 12 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Manchester United, Luton Town'u konuk edecek. Fulham ise deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak.

2020'de sonra ilk

Ligdeki son 4 maçında üçüncü kez kazanan Manchester United, deplasmandaki galibiyet serisini 3'e yükseltti.

Erik ten Hag ekibi böylece 2020'den sonra ilk kez deplasmanda üst üste 3 kazandı.

Rebecca Welch tarihe geçti

Fulham-Manchester United maçınıda görevli isimlerden Rebecca Welch, Premier Lig tarihinde 4. hake olarak görev yapan ilk kadın hakem oldu.

Welch, bu yılın ocak ayında Championhip'te maç yöneten ilk kadın hakem unvanını da elde etmişti.

Fulham taraftarlarından protesto

Karşılaşmanın 18. dakikasında Fulham taraftarları, yüksek bilet fiyatlarını protesto etti.

Londra ekibinin taraftar grupları bilet fiyatlarının geçtiğimiz sezona göre normal üstünde bir artış olmasından dolayı daha önce de tepki göstermişti.