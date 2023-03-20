Premier Lig lideri Arsenal peş peşe 6. galibiyetini aldı

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasının kapanış maçında Arsenal, Crystal Palace'ı 4-1 mağlup etti.

ads ads ads ads
20/03/2023

ads
Premier Lig lideri Arsenal peş peşe 6. galibiyetini aldı

Liderlik koltuğunda oturan Arsenal, puan tablosunun ortalarında yer alan Crystal Palace'ı ağırladı.

Arsenal, Martinelli'nin 28, Saka'nın 43 ve 74, Xhaka'nın 55. dakikadaki golleriyle ligde art arda 6. galibiyetini aldı.

Puanını 69'a çıkaran Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City (bir maçı eksik) ile arasındaki farkı 8 puana yükseltti.

Crystal Palace ise 27 puanla 12. sırada yer aldı.

20/03/2023 10:05
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Premier Lig, Arsenal,
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.