Premier Lig maçında korkutan anlar

Premier Lig'de Luton Town'ın kaptanı Tom Lockyer'ın fenalaşarak yere yığılması nedeniyle takımının deplasmanda Bournemouth ile oynadığı maç yarıda kaldı. Karşılaşmada kalbi duran Lockyer'ın sağlık durumunun stabil hale geldiği açıklandı.

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında iki takım arasında oynanan ve 1-1 eşitlikle devam eden mücadelenin 59. dakikasında Lockyer, topla mücadelenin olmadığı bir bölgede yere yığıldı.

Sağlık ekiplerinin Galli futbolcuya ilk müdahalesi, saha içinde gerçekleşti. 29 yaşındaki oyuncunun, sedyeyle saha kenarına alınmasının ardından hakem kararıyla maça devam edilmedi.

Kulüpten yapılan ilk açıklamada, oyuncunun uyarılara tepki verdiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Lockyer'ın sağlık durumu stabil

Bu arada Luton Town kulübünden yapılan açıklamada, iki takımın sağlık ekibi tarafından saha içinde yapılan ilk müdahale nedeniyle Lockyer'in sedyeye taşındığı sırada uyarılara tepki vermeye başladığı belirtildi.

Hastaneye kaldırılan Galli oyuncunun sağlık durumunun stabil olduğu ve detaylı testlere gireceği belirtilerek, sağlık ekiplerine erken müdahalesi nedeniyle teşekkür edildi.

Geçen sezon da maç sırasında fenalaşmıştı

Tom Lockyer, takımının geçen sezon mayıs ayında Coventry City ile oynadığı Premier Lig'e yükselme play-off finali maçında da yere yığılarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalp ameliyatı geçiren savunma oyuncusu, sağlık durumunun düzelmesi gerekçesiyle haziran ayında futbola dönüş yapmıştı.

Tom Lockyer, takımının geçen sezon mayıs ayında Coventry City ile oynadığı Premier Lig'e yükselme play-off finali maçında da yere yığılarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalp ameliyatı geçiren savunma oyuncusu, sağlık durumunun düzelmesi gerekçesiyle haziran ayında futbola dönüş yapmıştı.

Lockyer, ligde bu sezon 14 maçta 1 gole imza attı.