Premier Lig maçında talihsiz kaza! Gol sevinci sırasında top toplayıcı çocuk ezildi

Crystal Palace - West Ham United maçında Tomas Soucek'in attığı gole sevinen futbolcular ve taraftarlar, top toplayıcı çocuğun ezilme tehlikesi yaşamasına sebep oldu.

Crystal Palace, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında West Ham United'ı konuk etti. Selhurst Park'ta oynanan maç 2-0 misafir takımın üstünlüğüyle sona erdi.

West Ham'a galibiyeti getiren goller 67. dakikada Tomas Soucek ve 72. dakikada Jarrod Bowen'dan geldi.

Soucek'in gol sevinci sırasında ise büyük bir kaza atlatıldı.

Çek futbolcu, attığı golün ardından taraftarlarının bulunduğu bölüme doğru koştu. West Ham taraftarları, Tomas Soucek'in golüne sevinirken güç uyguladıkları reklam panoları devrildi.

Sahaya taşan ve yerde kalan onlarca taraftar bir yandan sevinirken bir yandan da ezilme tehlikesi atlattı.

Bu sırada bir top toplayıcı çocuk da reklam panosunun altında kaldı.

Durumu fark eden Soucek, panoyu kaldırarak çocuğu ezilmekten kurtardı.