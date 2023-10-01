RB Leipzig ve Bayern Münih'in gol düellosunda kazanan çıkmadı
Bundesliga'da Bayern Münih deplasmanda Leipzig ile 2-2 berabere kaldı.
01/10/2023
Bundesliga’nın 6. haftasında Bayern Münih Red Bull Arena’da Leipzig’e konuk oldu.
Leipzig ilk yarıyı 20. dakikada Lois Openda ve 26. dakikada Castello Lukeba’nın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda Bayern Münih, 57. dakikada penaltıdan Harry Kane ve 70. dakikada Leroy Sane ile 2 gol buldu ve durumu 2-2’ye getirdi.
Çekişmeli geçen son müsabakanın bölümünde gol olmayınca karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.
Bayern Münih puanını 14’e, Leipzig ise 13’e çıkardı.