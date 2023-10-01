RB Leipzig ve Bayern Münih'in gol düellosunda kazanan çıkmadı

Bundesliga’nın 6. haftasında Bayern Münih Red Bull Arena’da Leipzig’e konuk oldu.

Leipzig ilk yarıyı 20. dakikada Lois Openda ve 26. dakikada Castello Lukeba’nın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Bayern Münih, 57. dakikada penaltıdan Harry Kane ve 70. dakikada Leroy Sane ile 2 gol buldu ve durumu 2-2’ye getirdi.

Çekişmeli geçen son müsabakanın bölümünde gol olmayınca karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Bayern Münih puanını 14’e, Leipzig ise 13’e çıkardı.