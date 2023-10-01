Premier Lig | Manchester City'ye şok yenilgi, United'ın kötü gidişatı durmuyor
Premier Lig'in 7. haftası sürprizlere sahne oldu. Manchester City deplasmanda Wolves'a kaybederken, Manchester United evinde Crystal Palace'a boyun eğdi. Şampiyonluk favorilerinden Arsenal ise rahat galibiyet aldı.
01/10/2023
Everton sahasında Luton Town'a kaybetti. Luton'un gollerini 24'te Lockyer ve 31'de Morris kaydetti. Everton'ın tek golü Calvert-Lewin'den geldi. Everton 4 puanda kalırken, Luton puanını 4'e yükseltti.
West Ham United evinde Sheffield United'ı 2-0 yendi. Londra ekibinin gollerini 24'te Bowen ve 37'de Soucek kaydetti. Ligde 2 maç sonra kazanan West Ham puanını 13 yaptı. Sheffield United ise 1 puanda kaldı.Manchester City, Old Trafford'da ağırladığı Crystal Palace'a 1-0 yenildi. Konuk takımın golünü 25. dakikada Andersen kaydetti. Kırmızı Şeytanlar bu sezon ligde 4. yenilgisini yaşadı ve 9 puanda kaldı. Crystal Palace ise 11 puana ulaştı.
Newcastle United, 14'te Almiron ve 76'da penaltıdan Isak'ın golüyle Burnley'i 2-0 yendi. Newcastle United puanını 12 yaparken, Burnley 1 puanda kaldı.
Şampiyonluk favorilerinden Arsenal deplasmanda Bournemouth'u 4-0 yendi. Topçuların gollerini 17'de Bukayo Saka, 33'te penaltıdan Martin Odeegard, 53'te Kai Havertz ve 90+3'te Ben White attı. Arsenal bu galibiyetle puanını 17 yaparken, Bournemouth 3 puanda kaldı.
Premier Lig'in 7. haftasında Manhcester City deplasmanda Wolves'a 2-1 kaybetti. Wolves 13. dakikada Rubes Dias'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. City, 58. dakikada Alvarez'in golüyle skoru dengeledi. Wolves 66'da Hwang Hee-Chan ile yeniden öne geçti. Mücadele Wolves'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Ev sahibi takım bu sezon 2. galibiyetini aldı ve puanını 7 yaptı. Manchester City ise Premier Lig'de 7 maç sonra kaybetti ve 18 puanda kaldı.