Premier Lig | Manchester City'ye şok yenilgi, United'ın kötü gidişatı durmuyor

Everton sahasında Luton Town'a kaybetti. Luton'un gollerini 24'te Lockyer ve 31'de Morris kaydetti. Everton'ın tek golü Calvert-Lewin'den geldi. Everton 4 puanda kalırken, Luton puanını 4'e yükseltti.

West Ham United evinde Sheffield United'ı 2-0 yendi. Londra ekibinin gollerini 24'te Bowen ve 37'de Soucek kaydetti. Ligde 2 maç sonra kazanan West Ham puanını 13 yaptı. Sheffield United ise 1 puanda kaldı.Manchester City, Old Trafford'da ağırladığı Crystal Palace'a 1-0 yenildi. Konuk takımın golünü 25. dakikada Andersen kaydetti. Kırmızı Şeytanlar bu sezon ligde 4. yenilgisini yaşadı ve 9 puanda kaldı. Crystal Palace ise 11 puana ulaştı.

Newcastle United, 14'te Almiron ve 76'da penaltıdan Isak'ın golüyle Burnley'i 2-0 yendi. Newcastle United puanını 12 yaparken, Burnley 1 puanda kaldı.

Şampiyonluk favorilerinden Arsenal deplasmanda Bournemouth'u 4-0 yendi. Topçuların gollerini 17'de Bukayo Saka, 33'te penaltıdan Martin Odeegard, 53'te Kai Havertz ve 90+3'te Ben White attı. Arsenal bu galibiyetle puanını 17 yaparken, Bournemouth 3 puanda kaldı.

Premier Lig'in 7. haftasında Manhcester City deplasmanda Wolves'a 2-1 kaybetti. Wolves 13. dakikada Rubes Dias'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. City, 58. dakikada Alvarez'in golüyle skoru dengeledi. Wolves 66'da Hwang Hee-Chan ile yeniden öne geçti. Mücadele Wolves'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Ev sahibi takım bu sezon 2. galibiyetini aldı ve puanını 7 yaptı. Manchester City ise Premier Lig'de 7 maç sonra kaybetti ve 18 puanda kaldı.