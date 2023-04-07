Premier Lig | Manchester United bu sezon 1 Milyon barajını aşan ilk takım oldu

Manchester United, bu sezon Erik ten Hag ile olumlu bir grafik çiziyor. Kırmızı Şeytanlar'da taraftarlar geçtiğimiz sezona göre, maçlara daha çok ilgi gösteriyor.

Mücadeleleri 76 bin kapasiteli Old Trafford'da oynayan Manchester United, bu sezon en çok biletli seyirciye ulaşan kulüp oldu.

Sporting News'un haberine göre; MANU, bu sezon Premier Lig'de 1 milyon seyirci barajını aşan ilk takım oldu. işte Manchester United'ın ardından en çok seyirci yakalayan kulüpler;

West Ham - 936,874 seyirci

Arsenal - 903,073 seyirci

Tottenham Hotspur - 863,151 seyirci

Manchester City - 744,720 seyirci

Newcastle - 731,395 seyirci

Liverpool - 691,946 seyirci

Chelsea - 599,824 seyirci

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07/04/2023 10:03