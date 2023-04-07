Premier Lig | Manchester United bu sezon 1 Milyon barajını aşan ilk takım oldu
Premier Lig ekibi Manchester United, bu sezon 1 milyon seyirciye ulaşan ilk kulüp oldu.
07/04/2023
Manchester United, bu sezon Erik ten Hag ile olumlu bir grafik çiziyor. Kırmızı Şeytanlar'da taraftarlar geçtiğimiz sezona göre, maçlara daha çok ilgi gösteriyor.
Mücadeleleri 76 bin kapasiteli Old Trafford'da oynayan Manchester United, bu sezon en çok biletli seyirciye ulaşan kulüp oldu.
Sporting News'un haberine göre; MANU, bu sezon Premier Lig'de 1 milyon seyirci barajını aşan ilk takım oldu. işte Manchester United'ın ardından en çok seyirci yakalayan kulüpler;
West Ham - 936,874 seyirci
Arsenal - 903,073 seyirci
Tottenham Hotspur - 863,151 seyirci
Manchester City - 744,720 seyirci
Newcastle - 731,395 seyirci
Liverpool - 691,946 seyirci
Chelsea - 599,824 seyirci