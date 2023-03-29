Premier Lig | Manchester United'ın Harry Kane için dev teklif planı

Tottenham'ın yıldız golcüsü Harry Kane için flaş transfer iddiası ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan bilgiye göre; Manchester United yıldız golcü için dev bir miktarı gözden çıkardı.

Forvet transferinde Kane'i birinci hedef olarak belirleyen MANU, yaz döneminde Tottenham'a teklif götürecek.

Mirror'da yer alan habere göre; Kırmızı Şeytanlar, Kane için 91 milyon Euro bonservis bedeli önerecek.

Spurs golcüsünün piyasa değeri Transfermarkt'a göre 90 milyon Euro olarak belirlendi.

29 yaşındaki başarılı golcü Tottenham formasıyla toplam 425 maça çıktı ve 271 gol, 63 asist yaptı.

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29/03/2023 10:27