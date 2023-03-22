Premier Lig | Manchester United'ın satışı rekoru kıracak

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın satış sürecine ilişkin görüşmeler devam ediyor.



Geçtiğimiz ay Londra merkezli petrokimya şirketi INEOS'un sahibi ve Britanya'nın en zengin iş insanlarından biri olan Jim Ratchliffe ile Katar Şeyhi Jassim Bin Hamad Al Thani'nin Glazer ailesine tekliflerini sunmuştu.



İngiliz basınında yer alana haberlerde iki teklife ilşkin detaylar paylaşılmazken devir işlemlerinin en az 4.5 milyar sterlini bulmasının beklendiği ifade edilmişti.

İkinci görüşme için kulübe gittiler

Manchester United'ın yeni sahibi olmak isteyen Jim Ratchliffe ve Jassim Bin Hamad Al Thani, geçtiğimiz cuma günü Old Trafford'da kulüp yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirmişti.



Görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmazken iki ismin de yeni bir teklif sunduğu ve projelerini anlattığı aktarıldı.

Rekor kırılabilir

Daily Mail'de yer alan haberde ise geçtiğimiz yıl satılan NFL takımlarından Denver Broncos'un rekorunun bu sene içinde kırılabileceği ifade edildi.



Haberde, Manchester United'ın olası satışının en az 5 milyar sterline tamamlanacağı ve bu rakamın daha da yukarıya çıkabileceği kaydedildi.

Broncos, 4.5 milyar dolara satılmıştı.

Erik ten Hag yönetiminde yeni dönem

Bu sezon başında Manchester United'ın başına geçen Erik ten Hag, yeni takımıyla ilk kupasını geçtiğimiz ay kazandı.



Lig Kupası finalinde Newcastle United'ı 2-0 mağlup eden Manchester United, sezonun ilk kupasını müzesine götürmüştü.



F.A. Cup'ta da yarı final bileti alan Manchester United, Brighton'ı elemesi halinde Manchester City-Sheffield United eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

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22/03/2023 09:45