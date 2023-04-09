Premier Lig'de 30. haftada Manchester United ile Everton karşı karşıya geldi.

Üçüncü sıra için mücadele eden Kırmızı Şeytanlar maçı 2-0 kazandı.

Maçta gol; 36. dakikada McTominay ve 71. dakikada Anthony Martial'den geldi.

Kümede kalma mücadelesi veren Everton bu kayıpla zor duruma düştü.

Maçın ardından MANU, Premier Lig'deki puanını 56'ya yükseltti. Everton ise 27 puanda kaldı.

Manchester United, İngiltere Premier Lig'de 31. haftada Nottingham Forest'a konuk olacak. Everton ise aynı haftada, sahasında Fulham ile karşılaşacak.

Eriksen döndü

United'ın deneyimli oyuncusu Christian Eriksen, yaklaşık 2.5 ay sonra ilk kez sahaya çıktı.

Eriksen maçın 77. dakikasında oyuna dahil oldu.

Martial kenardan gelerek atıyor

Manchester United'ın forveti Anthony Martial, Premier Lig'de 2015/2016'dan beri yedekten gelerek en çok gol atan 3. oyuncu oldu.

Olivier Giroud, 17 golle zirveyi alırken; bir diğer Manchester United oyuncusu Marcus Rashford 12 golle 2. sırada yer aldı.

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09/04/2023 12:43