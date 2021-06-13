Premier Lig takımları Merih'in peşinde! Juve, 40 milyon euro istiyor...

Bu yaz Juventus'tan ayrılabileceği konuşulan Merih Demiral'ın bonservisi belirlendi.

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13/06/2021

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Premier Lig takımları Merih'in peşinde! Juve, 40 milyon euro istiyor...

A Milli Takım ile EURO 2020'de mücadele eden Merih Demiral'ın adı transfer söylentilerine karışmaya devam ediyor.

Gazeteci Nicolo Schira, milli oyuncunun ciddi şekilde Premier Lig ekipleri Tottenham ve Everton'ın radarında olduğunu yazdı.

Habere göre Juventus, Merih Demiral'ın bonservisini 40 milyon euro olarak belirledi. 

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya maçına 11'de başlayan Merih, karşılaşmada kendi ağlarına gol atarak şanssız bir an yaşamıştı. Merih, 2019 yazında Sassuolo'dan Juventus'a transfer olmuştu.

Merih'in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

NTV

13/06/2021 16:18
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TAGS: Merih Demiral Merih Demiral Juventus, Merih Demiral, Transfer
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