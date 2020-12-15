Premier Lig'de 6 koronavirüs vakası
Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
15/12/2020
Premier Lig'de geçen hafta yapılan Covid-19 testlerinde 6 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 7-13 Aralık'ta uygulanan bin 549 test sonucunda 6 pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.
Protokoller gereği isimleri açıklanmayan futbolcu ya da kulüp çalışanlarının izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.