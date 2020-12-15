Premier Lig'de 6 koronavirüs vakası

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

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15/12/2020

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Premier Lig'de 6 koronavirüs vakası

Premier Lig'de geçen hafta yapılan Covid-19 testlerinde 6 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 7-13 Aralık'ta uygulanan bin 549 test sonucunda 6 pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.

Protokoller gereği isimleri açıklanmayan futbolcu ya da kulüp çalışanlarının izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

15/12/2020 16:47
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TAGS: Premier Lig
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