Premier Lig'de Arsenal yeniden zirvede

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Liverpool puan kaybetti, Arsenal yeniden zirvede

Şampiyonluk yarışının büyük heyecana sahne olduğu İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Brighton Hove Albion'ı 2-0 yenerek yeniden zirvenin sahibi oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Londra ekibine galibiyeti getiren golleri, Gabriel Jesus ve Kai Havertz kaydetti.

Haftaya lider giren Liverpool, sahasında Manchester United ile golsüz berabere kalarak puan kaybetti.

Çok formda bir sezon geçiren Aston Villa, iki kırmızı kartın çıktığı mücadelede Brentford'u deplasmanda 2-1 yenerek Liverpool ile puanını eşitledi.

Son haftalarda aldığı sonuçlarla zirve yarışında geriye düşen Manchester City, sahasında ağırladığı Crystal Palace ile 2-2 berabere kalarak kayıplarına yenisini ekledi.

Premier Lig'de 17. hafta sonunda 39 puanlı lider Arsenal'ı 38 puanla Liverpool ve Aston Villa takip ediyor. Son şampiyon Manchester City, 34 puanla 4. sırada yer alıyor.

LaLiga'da Real Madrid maç fazlasıyla lider

Zirve mücadelesinde büyük heyecanın yaşandığı bir diğer lig olan LaLiga'da Real Madrid, sahasında Villarreal'i 4-1 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

David Alaba ve Ferland Mendy'nin sakatlandığı maçta Real Madrid, Jude Bellingham, Rodrygo, Brahim Diaz ve Luka Modric ile farka gitti.

Geçen hafta sahasında Girona'ya 4-2 yenilerek taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Barcelona, Valencia deplasmanından da 1-1 beraberlikle dönerek iki haftada 5 puan kaybetti.

Şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Girona bugün Deportivo Alaves, Atletico Madrid ise yarın Getafe ile karşılaşacak.

17. haftası oynanan LaLiga'da, Real Madrid 42 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Girona 41 puanla ikinci, Barcelona 35 puanla üçüncü, Atletico Madrid 34 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Namağlup Leverkusen, liderliğini sürdürdü

Bundesliga'nın namağlup lideri Bayer Leverkusen, sahasında geçen hafta Bayern Münih'i 5-1 mağlup eden Eintracht Frankfurt'u ağırladı.

Leverkusen; Victor Boniface, Jeremie Frimpong ve Florian Wirtz'in golleriyle galibiyete uzandı.

Son 11 yılın şampiyonu Bayern Münih, konuk ettiği Stuttgart'ı Harry Kane (2) ve Kim Min-Jae'nin golleriyle 3-0 mağlup etti.

Bavyera ekibi, 1970-74 yılları arasındaki 64 Bundesliga maçında üst üste gol atma rekorunu, bu maçtaki performansıyla egale etti.

Sahasında Hoffenheim'ı 3-1 yenen Leipzig üçüncü sıraya yükselirken, Borussia Dortmund deplasmanda Augsburg ile 1-1 berabere kaldı.

Bundesliga'da 15 hafta sonunda Bayer Leverkusen 39 puanla ilk, bir maçı eksik Bayern Münih 35 puanla ikinci, Leipzig 32 puanla üçüncü sıranın sahibi oldu.

Lider Inter, Lazio deplasmanından kayıpsız döndü

Serie A'nın zirvesindeki Inter, deplasmanda Lautaro Martinez ve Marcus Thuram'ın golleriyle Lazio'yu 2-0 yenerken, ligde son üç maçında kalesinde gol görmedi.

Liderlik mücadelesi veren Juventus, deplasmanda Genoa ile 1-1 berabere kaldı.

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Newcastle United'ı deplasmanda 2-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi biletini alan Milan, ligde de sahasında Monza'yı 3-0'lık skorla geçti.

16. haftası oynanan ligde 41 puanlı lider Inter'i, 37 puanlı Juventus, 32 puanlı Milan ve 28 puanlı Bologna takip etti.

PSG, son dakika golüyle puan kaybetti

​​​​​​​Ligue 1'in 16. haftasında deplasmanda Lille'e konuk olan lider PSG, 66. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltı golüyle öne geçtiği maçta, 90+4. dakikada Jonathan David'in golüne engel olamadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Zirve takipçilerinden Nice, deplasmanda Le Havre'ye 3-1 yenilerek son üç haftada ikinci mağlubiyetini aldı.

PSG'nin berabere kaldığı haftada üçüncü sıradaki Monaco da puan farkını azaltma şansını değerlendiremedi. Sahasında Olimpik Lyon'u ağırlayan Monaco, Jeffinho'nun golüyle rakibine 1-0 mağlup oldu.

Ligde 37 puanlı PSG liderlik koltuğunda otururken, 32 puanlı Nice ikinci, 30 puanlı Monaco üçüncü, 28 puanlı Lille dördüncü sırada yer aldı.