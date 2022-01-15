ads

Premier Lig'de Burnley-Leicester City maçı Kovid-19 nedeniyle ertelendi

İngiltere Premier Lig'de Burnley ile Leicester City arasında oynanması planlanan karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ertelendi.

ads ads ads ads ads
15/01/2022

ads
ads
ads
Premier Lig'de Burnley-Leicester City maçı Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Premier Lig'den yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan oyuncular ve sakatlıkların fazlalığı nedeniyle kadro kuramayan Burnley'nin erteleme talebinin kabul edildiği belirtildi.

Burnley'nin geçen ayki Watford, Aston Villa ve Everton karşılaşmaları da kulüplerdeki Kovid-19 vakaları yüzünden oynanamamıştı.

15/01/2022 10:24
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.