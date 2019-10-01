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Premier Lig'de haftanın maçında kazanan yok

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Arsenal ile 1-1 berabere kaldı.

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01/10/2019

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Premier Lig'de haftanın maçında kazanan yok

Premier Lig'in 7. hafta kapanış maçında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Arsenal'ı ağırladı.

Ev sahibi takım, Scott McTominay ile 45. dakikada golü bularak soyunma odasına 1-0 önde girdi.

Arsenal 58. dakikada Pierre Aubameyang'ın golüyle skoru eşitledi. Maçın kalan bölümünde her iki takım da sonucu değiştiremedi ve müsabaka 1-1 tamamlandı.

Bu sonuçla Arsenal 12 puanla 4. sıraya yerleşirken, Manchester ekibi 9 puanla 10. sırada yer aldı. 

01/10/2019 13:29

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TAGS: arsenal, manchester united, haber kıbrıs
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