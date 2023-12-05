Premier Lig'de sezonun ilk ayrılığı

Premier Lig'e bu sezon yükselen takımlardan Sheffield United'da teknik direktör değişimi gündemde.

Telegraph'ta yer alan haberde hafta sonu Burnley'ye farklı mağlup olan Sheffield United'ın teknik direktör Paul Heckingbottom'la yollarını ayıracağı ve takımın başına Chris Wilder'ı getireceği belirtildi.



Haberde resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılmasının beklendiği belirtilirken bu ayrılık, Premier Lig'de sezonun ilk teknik direktör değişimi olacak.



Son olarak Watford'u çalıştıran Chris Wilder, 2016-2021 yılları arasında Sheffield United'da görev yapmıştı.



14 haftası geride kalan Premier Lig'de Sheffield United, topladığı 5 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

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