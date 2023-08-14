Premier Lig'de sezonun ilk dev maçında kazanan yok

Premier Lig'de ilk hafta mücadelesinde Chelsea ile Liverpool karşılaştı.

Mücadele 1-1 sona erdi.

Maçta goller; 18. dakikada Luis Diaz ve 37. dakikada Disasi'den geldi.

29. dakikada Salah, 39. dakikada ise Chillwell'in golleri ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü.

Muhammed Salah garantisi

Liverpool'un süper yıldızı Muhammed Salah ilk hafta maçlarındaki istatistiğiyle göz dolduruyor. 7 kez Premier Lig'de ilk hafta heyecanı yaşayan Salah, bu maçlarda 8 gol ve 4 asist kaydetti.

Liverpool'un penaltı beklediği pozisyon

Mücadelede Nicolas Jackson'ın eline çarpan top tartışma konusu oldu. 53. dakikada yaşanan pozisyon sonrası hakem penaltı olmadığına hükmetti. VAR kontrolünün ardından karar değişmedi.

Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea, West Ham United deplasmanına gidecek. Liverpool ise aynı haftada sahasında Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.

Pochettino yeniden Premier Lig'de

Daha önce Tottenham'ı çalıştırmış olan Mauricio Pochettino, yeni takımı Chelsea ile yeniden Premier Lig'e döndü.

Arjantinli teknik direktör 1373 gün sonra ilk kez Premier Lig'de teknik direktör olarak maça çıktı.