Premier Lig'de Tottenham'a çifte ödül

Premier Lig'de 2023/24 sezonunda ayın futbolcusu ödülünün ilk sahibi belli oldu.



Ligin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada ağustos ayının en iyi oyuncusunun Tottenham'dan James Maddison olduğu belirtildi.



Sezon başında Leicester City'den Tottenham'a transfer olan James Maddison, biri İngiltere Lig Kupası maçı olmak üzere 5 maçta süre alırken 2 gol ve 2 asist kaydetti.



Ayın oyuncusu ödülü için Taiwo Awoniyi, Jarrod Bowen, Bryan Mbeumo, Kaoru Mitoma ve Rodri de aday gösterilmişti.

Teknik direktör ödülü de Tottenham'a

Premier Lig'de ağustos ayının en iyi teknik direktörü ise Tottenham'dan Ange Postecoglou oldu.

Ligde yoluna namağlup devam eden Kuzey Londra ekibi, bu süreçte 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Tottenham, topladığı 10 puanla lider Manchester City'ninn ardından ikinci sırada yer alıyor.