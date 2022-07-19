Premier Lig'de zaman kaybına karşı yeni düzen

Dünyanın en çok takip edilen liglerinden olan Premier Lig'de, 90 dakikalık süredeki zaman kaybını en aza indirmek için bir takım yeni kurallar getiriliyor.

Daily Mail'in haberine göre; dünyanın en değerli liglerinden birisi olan Premier Lig, 10 maç topunun kullanıldığı yeni bir düzene geçecek.

Bu düzende oyundaki topun dışında, 4. hakemin yanında bir tane, 4 korner köşesinde 1'er tane, her orta saha ile taç noktası arasındaki bölgelere de 1'er tane olmak üzere toplam 10 top oyun için hazır durumda bulundurulacak. Bu alanların her birine birer top toplayıcı eklenecek.

Kale arkasında bulunan topların gol teknolojisinde kullanılan şahin-göz sistemini etkilemeyecek şekilde yerleştirilmesi gerekiyor.

Premier Lig yönetimi kulüplere en az 8 tane top toplayıcının bulunması gerektiği yönünde bilgi verdi. Yeni düzende daha önceden yaşanan olayların engellenmesi için; top toplayıcıların her iki takım oyuncularına da aynı hızda topu vermesi gerekiyor.

Bu habere tepkiniz:



19/07/2022 09:08