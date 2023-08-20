Premier Lig'den bir isim daha Suudi Arabistan'a transfer oluyor

Premier Lig ekiplerinden Fulham'da teknik direktör Marco Silva, Brentford maçının ardından ayrılığı duyurdu.



Silva maçın ardından yaptığı açıklamada Aleksandar Mitrovic'in Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal'e Transfer olacağını doğruladı.



Son olarak Neymar'ı kadrosuna katan Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal, forvet hattına bir takviye daha yapmış oldu. İngiliz basınında yer alan haberlerde transferin 50 milyon sterlin karşılığında tamamlanmasının beklendiği belirtildi.



Newcastle United'dan Fulham'a 2018'de transfer olan Mitrovic, daha önce Anderlecht ve Partizan formalarını da giymişti.

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