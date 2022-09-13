Premier Lig'e hafta sonu devam edilecek

Premier Lig'e 8. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

ads ads ads ads
13/09/2022

ads
ads
Premier Lig'e hafta sonu devam edilecek

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ara verilen Premier Lig'e 16-18 Eylül'de 8. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

İngiltere Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu 7 futbol müsabakası oynanacak. Brighton-Crystal Palace, Chelsea-Liverpool ve Manchester United-Leeds United maçları ise Kraliçe'nin cenaze töreni öncesindeki etkinlikler nedeniyle ertelendi.

Ertelenen 7. haftadaki 10 maç ile 8. haftadaki 3 karşılaşmanın programı, ilerleyen günlerde duyurulacak.

13/09/2022 08:38
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Premier Lig
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.