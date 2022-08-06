Premier Lig'in ilk haftasında Fulham ile Liverpool berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Fulham ile Liverpool 2-2 berabere kaldı.

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06/08/2022

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Premier Lig'in ilk haftasında Fulham ile Liverpool berabere kaldı

Craven Cottage Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Fulham, 32. dakikada Aleksandar Mitrovic'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Rakibine 64. dakikada Darwin Nunez'in şık golüyle cevap veren Liverpool, durumu 1-1'e getirdi. Mitrovic, 72. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak Fulham'ı 2-1'lik skorla bir kez daha öne taşıdı. Liverpool, 80. dakikada sahneye çıkan Muhammed Salah ile yeniden beraberlik golünü buldu ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla iki takım da lige birer puanla başladı.

06/08/2022 20:23
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TAGS: Premier LigCraven Cottage Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi Fulham, 32. dakikada Aleksandar Mitrovic’in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Rakibine 64. dakikada Darwin Nunez’in şık golüyle cevap veren Liverpool, durumu 1-1’e getirdi. Mitrovic, 72. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak Fulham’ı 2-1’lik skorla bir kez daha öne taşıdı. Liverpool, 80. dakikada sahneye çıkan Muhammed Salah ile yeniden beraberlik golünü buldu ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla iki takım da lige birer puanla başladı.
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