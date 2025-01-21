Premier Lig'in ilk Özbek oyuncusu imzayı attı

Manchester City, Abdukodir Khusanov'u kadrosuna kattığını açıkladı. Genç stoper, Premier Lig’de forma giyecek ilk Özbek oyuncu olacak.

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21/01/2025

Premier Lig'in ilk Özbek oyuncusu imzayı attı

Manchester City, Abdukodir Khusanov'u kadrosuna kattığını açıkladı. Genç stoper, Premier Lig’de forma giyecek ilk Özbek oyuncu olacak.

Premier Lig devi Manchester City, Abdukodir Khusanov'u kadrosuna kattı. 

20 yaşındaki stoper, yeni takımıyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. 

Genç futbolcu, Premier Lig’de forma giyecek ilk Özbek oyuncu olacak.

Khusanov, Lens'te bu sezon 16 resmi maçta forma giymişti. 

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TAGS: Premier Lig
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